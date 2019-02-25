مفوضيـة الانتخابات تكشف عن مقترحات تعديل قانون الاحزاب والتي ستعرض على البرلمان الشهـر المقبل

2019/02/25 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مفضوية الانتخابات عن المقترحات الرئيسـة لتعديل قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015، التي يعتزم مجلس النواب مناقشتها ضمن جلسات الفصل التشريعي الجديد الشهر المقبل .وذكر عضو مجلس المفوضين حازم الرديني ، في تصريح لوكالة وطن للانباء ان ” المفوضية لديهـا مؤشرات كثيرة على تطبيق قانون الاحزاب الذي تم اقراره منذ سنوات […]

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