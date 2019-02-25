التربية تفتح تحقيقا بحريق مدرسة في الفلوجة

2019/02/25 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… أعلنت وزارة التربية، الاثنين، عن فتح تحقيق في حرق مدرسة بقضاء الفلوجة، مبينة ان المدرسة تفتقد لحارس ليلي.وذكرت الوزارة في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، ان “حادثة حرق ادارة مدرسة النابغة الذبياني للبنات ضمن منطقة الحصي التابعة لتربية الفلوجة لن يمر مرور الكرام وسيتم محاسبة الجهات التي تقف خلف الحادث”.وأضافت […]

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