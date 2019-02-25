هيت متمسكة بـ”أطلال” النواعير: هوية المدينة عصيّة على الاندثار

2019/02/25 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تشكل النواعير في مدينة هيت جزءاً من ذاكرة وهوية المدينة, رغم عدم منفعتها ودخول وسائل تقنية حديثة في ري الاراضي القريبة والبعيدة من النهر, إلا أن سكان المدينة, متمسكين بشدّة بـ”بقايا” وآثار النواعير الممتدة على جانبي نهر الفرات في مدينتهم.وبفعل السنين الطويلة وعوامل التعرية تعرض جزء من “داليات” النواعير الاثيرة في […]

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