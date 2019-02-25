شرطة كربلاء تصدر توضيحا حول إحصائيات كاذبة لجرائم العنف الأسري

2019/02/25 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أصدرت قيادة شرطة محافظة كربلاء والمنشآت، الإثنين، توضيحاً حول ما تداولته بعض وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي حول ذكر احصائيات غير صحيحة عن حالات العنف الاسري التي حدثت في المحافظة.وذكر بيان قيادة شرطة كربلاء، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (25 شباط 2019)، إن “هناك بعض وسائل الاعلام نشرت اخباراً بوجود (100) […]

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