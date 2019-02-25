باميلا أندرسون تبعث برسالة إلى بوتين

2019/02/25 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعثت عارضة الأزياء، الممثلة الأمريكية الكندية، باميلا أندرسون، رسالة مفتوحة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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