2019/02/25 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن موقع "DLR" انفصال الذراع الآلية لمنصة هبوط المسبار "إنسايت" بنجاح عن وحدة الحفر "HP3" وأكملت اختبار ثباتها، ما يسمح بالبدء بعمليات الحفر على سطح المريخ.

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