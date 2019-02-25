النائب عبد الأمير الدبي: تأسيس المجلس الأعلى للإعمار أصبح ضرورة ملحة وأساسية

2019/02/25 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم النائب عن تحالف البناء عبد الأمير الدبي، مقترحا الى الحكومة الاتحادية للحد من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

ودعا الدبي في تغريدة على حسابه بتوتير رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى ضرورة تأسيس المجلس الأعلى للإعمار، واصفا إياه بالضرورة الملحة والأساسية من أجل مكافحة بيع وشراء المقاولات من قبل اللجان الاقتصادية في الوزارات والمحافظات.

وأضاف، ان تأسيس هذا المجلس يعكس النية الحقيقية والصادقة لبناء البلد ومكافحة مافيات الفساد فيه.

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