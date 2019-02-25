عروض من أوروبا وأمريكا ومصر في مهرجان حكاوي لفنون الأطفال بالقاهرة

2019/02/25 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد 8 دورات ممتعة للصغار والكبار، يعود مهرجان حكاوي الدولي لفنون الأطفال في القاهرة في دورته التاسعة حاملا في برنامجه عروضا لمسرح العرائس ومسرح الظل والمسرح الاستعراضي والغنائي من أوروبا والولايات المتحدة ومصر.

وعلى مدى 10 أيام يقدم المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة أفكا للفنون والثقافة المصرية في مارس/ آذار المقبل، 8 عروض دولية من بريطانيا وألمانيا والدنمارك وفرنسا والولايات المتحدة، من بينها 3 عروض من هولندا، التي يلقي عليها المهرجان نظرة خاصة هذا العام، إضافة إلى 9 عروض مصرية.

وقال مؤسس أفكا للفنون والثقافة والمدير الفني للمهرجان، محمد الغاوي، في بيان، “يبدأ المهرجان في مرحلة من التغييرات الكبرى باتساع رؤيته لاستيعاب أكبر قدر من العروض، وهذا العام حدثت زيادة كبيرة في مشاركة العروض الدولية، كما تم إضافة عدد ضخم من الفرق المسرحية المصرية”.

ويفتتح المهرجان عروضه في السابع من مارس/ آذار بمسرح الهناجر في ساحة الأوبرا بأوبريت “الليلة الكبيرة” من أشعار صلاح جاهين وألحان سيد مكاوي وتصميم ناجي شاكر الذي يحيي المهرجان ذكرى ميلاده.

وقال الغاوي “تمنح الزيادة في عدد مشاركات العروض المصرية هذا العام الفرصة لعرض وتقديم أعمالنا المحلية على نطاق دولي أوسع وأرحب أمام الفنانين المشاركين من جميع أنحاء العالم”.

وأضاف “نسعى ألا تقتصر مهمة المهرجان على استيراد عروض من الخارج فقط، فلا بد أن يكون له دور فعال في تصدير إنتاجنا الفني للخارج، سواء من عروض فنية أو موهوبين مصريين”.

ويتشكل القوام الأساسي من رواد المهرجان من الأطفال دون سن التعليم وطلاب المدارس والمؤسسات التعليمية، والجاليات الأجنبية المقيمة في مصر إلى جانب الأسر المصرية.

وتقام العروض على مسرح الفلكي ومسرح الهناجر وبعض المواقع الأثرية بالقاهرة من السابع إلى الخامس عشر من مارس/ آذار إضافة إلى محافظتي الإسكندرية يومي 4 و5 من الشهر ذاته والمنيا يوم 16 فقط.

وقال الغاوي، وهو بالأساس مخرج مسرحي، “تعتبر الدورة التاسعة من مهرجان حكاوي من أهم دوراته بالنسبة لنا لأن هذه الدورة تقترب وتمهد لاحتفال المهرجان بمرور عشر سنوات على تأسيسه في 2020”.

وبجانب العروض الفنية التفاعلية ينظم المهرجان ورش عمل وندوات وجلسات سرد يشارك فيها فنانون من مصر وهولندا.

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