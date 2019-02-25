أبوظبي الأول ينوي إصدار سندات بـ2-4 مليارات دولار في 2019

2019/02/25 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المدير المالي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، الإثنين، إن البنك يعتزم إصدار سندات بما بين مليارين وأربعة مليارات دولار في 2019.

وقال جيمس بورديت، للصحفيين، إن البنك يتوقع نمو القروض في أعالي خانة الآحاد في 2019، بينما يتوقع أن تكون أرباحه في نطاق أواسط خانة الآحاد بعد زيادة 10% في الأرباح السنوية في 2018.

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