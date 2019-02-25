رحلة “يتيمة” أسبوعيًا من مطار الناصرية .. تركة فنجان الحمّامي تواصل إثارة الجدل

2019/02/25 | 17:26

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بغداد- العراق اليوم:

انتقد النائب عن محافظة ذي قار عبد الأمير تعيبان اليوم الاثنين، الخدمات المقدمة في مطار الناصرية ...





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