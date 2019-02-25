مؤشر البورصة يغلق على انخفاض

2019/02/25 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية على انخفاض بنسبة 0.84 % في جلسة اليوم, متوقفًا عند483.65 نقطة.

وسجل المؤشر انخفاض أسهم 14 شركة مساهمة، يقابله عدم ارتفاع أسهم أية شركة من الشركات المتداولة البالغ عددها 26 شركة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 260,786,788 سهمًا,بقيمة إجمالية 289,255,599 دينارًا عراقيًا، تحصلت من خلال إبرام 228 صفقة، شملت 26 شركة من أصل 104 شركات مساهمة مسجلة في السوق رسميًا.

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