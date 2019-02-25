دافيد لويز: ساري له كافة الصلاحيات للسيطرة على نجوم تشيلسي

2019/02/25 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية : الفرات نيوز} أكد البرازيلي دافيد لويز مدافع تشيلسي الإنجليزي أن الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني للبلوز لديه كافة الصلاحيات والسلطات للتعامل مع لاعبي تشيلسي كيفما يشاء لمصلحة الفريق.

وكان الحارس الإسباني كيبا رفض الالتزام بقرار المدرب ساري والخروج من المباراة للدفع بالحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو قبل الوصول إلى ركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي بالأمس في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.وقال دافيد لويز: أحب طريقة المدرب ساري في اللعب، وبالفعل نحن نحترمه كثيرًا في تشيلسي فهو مدرب مميز، وحزنت للغاية لإهدار ركلة الترجيح كنت أود تسجيلها وإهدائها له.وأضاف لويز: في بعض الأوقات الحظ لا يقف بجانبك، واعتقد أن تشيلسي أدى مباراة عظيمة للغاية، والمدرب لديه كافة الصلاحيات الكاملة على نجوم تشيلسي ونحن نحترمه كثيرًا كما قلت.وتابع لويز: نؤمن كثيرًا بسياسة ساري وبفلسفته في المباريات.

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