رئيس الجمهورية يوجه من باريس رسالة إلى ماكرون والعالم

2019/02/25 | 17:28

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اصدرت وزارة الداخلية، توجيها بشأن منتسبين تابعين للتيار الصدري، تم فصلهم في حكومة نوري المالكي 2008.

ونصت الوثيقة، الصادرة بعنوان موضوع "اعادة للخدمة"، على انه "يرجى تزويدنا بقوائم الاسماء الخاصة بالمنتسبين الذ

بغداد اليوم _ كردستان

بحث مستشار مجلس أمن اقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، مع السفير الروسي لدى العراق مكسيم مكسيموف، آلية حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل.

وقال المكتب الاعلامي لبارزاني في بيان، إن الاخير "المرشح لتولي رئاسة

بغداد اليوم - متابعة

كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، عن الاقتراح الذي قدمته السعودية والإمارات والبحرين ولبنان، على البيان الختامي للقمة العربية الأوروبية المنعقدة في مدينة شرم الشيخ بمصر.

وقال أبو الغي

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