2019/02/25 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..اكد نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية العميد حسين سلامي ،الاثنين، ان الجمهورية الاسلامية تعد الأنموذج الحقيقي للحضارة الإسلامية.وقال العميد سلامي في كلمة له خلال مهرجان “الامام علي (ع)”، ان “الرئيس الاميركي دونالد ترامب وامثاله يتولون اليوم قيادة حضارة الغرب وهم يقودون مجتمع الغرب نحو الهاوية”، مؤكدا ان “الجمهورية الاسلامية تعد الانموذج […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العميد سلامي: الجمهورية الإسلامية تعد الأنموذج الحقيقي للحضارة الإسلامية alansaar.

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