الاتحاد الأوربي يدعو إلى تجنب التدخلات العسكرية في فنزويلا

2019/02/25 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..شدد الاتحاد الأوربي ،اليوم الاثنين، على ضرورة تجنب أي تدخل عسكري في فنزويلا.وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية فديريكا موغيريني، أن “القادة الأوربيون يتواصلون مع كافة الأطراف المعنية بالأزمة لغرض الوصول إلى حل لما يحصل في فنزويلا”.وشددت على “أهمية الوصول إلى حل ديمقراطي وسلمي للأزمة الفنزويلية بعيدًا عن أي استخدام للقوة”.وتتعرض […]

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