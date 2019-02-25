2019/02/25 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ضرورة العمل مع الشركاء الدولييـن لتجفيف منابع الارهاب في المنطقـة .وقال صالح في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من باريس اليوم ان “العراق مقبل على الاستثمار وتنشيط التنمية البشريـة ودعـم توفير الاستقرار بالتعاون مع المجتمع الدولـي “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح يؤكد من باريس اهمية دعم المجتمع الدولي للعراق في تجفيف منابع الارهاب) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح يؤكد من باريس اهمية دعم المجتمع الدولي للعراق في تجفيف منابع الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).