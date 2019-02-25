نفط الوسط يختتم المرحلة الاولى بفوز على الحدود

2019/02/25 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق نفط الوسط فوزا مهما على فريق الحدود بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت اليوم في ملعب النجف الدولي لحساب الجولة الأخيرة من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز.وجاء هدف المباراة الوحيد بواسطة اللاعب صباح سدير من راسية استقرت في شباك الحارس وسام عادل في الدقيقة ٤٣ من المباراة.وبهذا الفوز رفع نفط […]

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