2019/02/25 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد الحوثي اليمن:مايقوم به النظام السعودي لتفريق أبناء الشعب اليمني الواحد هو عمل شيطاني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/25 | 17:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الحوثي اليمن:مايقوم به النظام السعودي لتفريق أبناء الشعب اليمني الواحد هو عمل شيطاني) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الحوثي اليمن:مايقوم به النظام السعودي لتفريق أبناء الشعب اليمني الواحد هو عمل شيطاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).