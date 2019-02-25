أشرطة الكاسيت تعود إلى الحياة مجددا كطائر الفينيق

2019/02/25 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مثل طائر الفينيق، بدأت أشرطة الكاسيت تعود إلى الحياة، مع تزايد اتجاه عدد كبير من الفنانين أو الشركات إلى إصدار ألبوماتهم الغنائية أو موسيقى الأفلام

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