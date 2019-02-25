برهم صالح : لانريد ان يكون العراق ساحة للصراع بين الفرقاء الاقليمييـن

2019/02/25 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض رئيس الجمهوريـة برهم صالح ان يكون العراق ساحة للصراع بين الفرقاء الاقليمييـن.وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس اليوم ” نعمل على تكريس انتصارنا على داعش بزيادة الزخم الامني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي”، مشيرا الى ان نجاح العراق يكمن في اعاة الاعمار ومنظومة مصالح اقتصادية مشتركة”

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