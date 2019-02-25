الرئيس صالح من باريس: لا نريد جعل العراق ساحة للصراعات ولدينا برنامجاً اقتصادياً طموحاً ونعمل على تجفيف منابع الإرهاب

2019/02/25 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اليوم الاثنين، "اننا لا نريد جعل العراق ساحة للصراعات الإقليمية".

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