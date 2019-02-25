بالوثيقة.. قرار مهم للداخلية بشأن منتسبيها المفصولين عام 2008

2019/02/25 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت دائرة الموارد البشرية في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين،

باسماء المنتسبين المفصولين من الخدمة عام 2008 لاسباب امنية.

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