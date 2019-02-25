2019/02/25 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز} اكد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة العمل مع الشركاء الدوليين لتجفيف منابع الارهاب في المنطقة .وقال صالح في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس اليوم ان "العراق مقبل على الاستثمار وتنشيط التنمية البشريـة وتوفير الاستقرار بالتعاون مع المجتمع الدولي".ورفض رئيس الجمهوريـة ان يكون العراق ساحة للصراع الاقليمي .وقال " نعمل على تكريس انتصارنا على داعش بزيادة الزخم الامني وتحقيق الاستقرار والاعمار".واضاف ان "نجاح العراق يكمن في اعادة الاعمار ومنظومة مصالح اقتصادية مشتركة".

وقال رئيس الجمهورية برهم صالح ، ان "انتصار العراق على داعش فتح صفحة جديدة ولانريد جعل العراق ساحة للصراعات الاقليمية، نريد للعراق ان يكون ساحة توافق مع جيرانه، ونجاحنا في عملية الاعمار سيعود بالخير ليس للعراق فقط وانما للعالم اجمع"واضاف صالح ان " العراق لم يعرف الاستقرار على مدى اربعة عقود من الزمن مر بحرب داعش وغيرها من الحروب ،لكن العراقيين مصرون على تلبية الاستحقاقات من الاعمار وتوفير فرص العمل وعودة الامن والاستقرار من جديد ".واضاف"العراق لدية برنامج اقتصادي طموح لكن بحاجة الى دعم اصدقائنا الاوربيين لنجاحه ولدينا ثقة كبيرة ببرنامج رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لخدمة العراق ".وأكد ان "العراق لن يكون ساحة للصراعات الاقليمية وانما نريد ان يكون العراق ساحة للتوافق مع جيرانه ونجاح العراق في عملية الاعمار والاتيان بمنظومة اقتصادية جديدة ستعود بالخير ليس للعراق فقط وانما للعالم اجمع".وتابع " الوضع السياسي داخل العراق اعطى دلالات كثيرة في تحقيق السلطة وهذه فيها دلالات تكمن باستكمال بناء الدولة وتحقيق الامن والاستقرار من جديد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح يلتقي الرئيس الفرنسي: لا نريد ان يكون العراق ساحة للصراع) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح يلتقي الرئيس الفرنسي: لا نريد ان يكون العراق ساحة للصراع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).