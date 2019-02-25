مسؤول ايراني: زيارة روحاني الى العراق ستكون مهمة جدا

2019/02/25 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وصف وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى العراق "بالمهمة جداً".

ونقلت المواقع الايراني عن عراقجي القول ان" زيارة الرئيس روحاني الى العراق ستكون مهمة جدا وتاريخية ونقطة تحول في علاقات البلدين".ووصل عراقجي الى العاسمة بغداد امس الاحد، للمشاركة في الجولة الثالثة من المحادثات السياسية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق.والقتى عراقجي اليوم الاثنين، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حيث جرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات بين البلدين وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وقضايا المياه والحدود وتأشيرات الدخول، والرغبة المشتركة في التوصل لمذكرة تفاهم واضحة تحقق المصالح المشتركة للبلدين بشكل عادل.وكان السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي اعلن بان الرئيس حسن روحاني سيقوم بزيارة الى العراق في اذار المقبل.وكشف مصدر مسؤول ان العراق سيطرح موضوع إنشاء سد داخل الاراضي العراقية خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الايراني حسن روحاني، كما سيطرح من ضمن الملفات والمحاور التي يتم الاعداد لها حاليا ليتم مناقشتها وبحثها مع الرئيس الايراني هي انشاء سد في احدى المحافظات الجنوبية وقد يكون في محافظة البصرة وسيتم مفاتحة الرئيس الايراني ويهدف إنشاء السد الى إيقاف هدر المياه العراقي في الخليج.انتهى

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