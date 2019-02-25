جنان موسى بعد تسلمها جائزة شفاء كَردي العالمية: شفاء ستبقى خالدة دائماً

2019/02/25 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأكدت الصحفية اللبنانية جنان موسى، الفائزة جائزة شفاء كَردي العالمية، اليوم الإثنين، 25 شباط، 2019، في كلمة لها، أن شفاء ستبقى خالدة دائماً، بين عائلتها وأصدقائها، وبين الشعب الكوردي الذي لعب دوراً مهماً في هزيمة داعش.وفيما يلي نصل الكلمة: "تحية طيبة..كم كنتُ أتمنى أن ألقي هذه الكلمة باللغة الكوردية، ولكن مع الأسف أنا لا أُجيدُ التحدثَ باللغة الكوردية، لذلك اسمحوا لي أن أُلقيها باللغة الإنكليزية: قبل عامين فقدت شفاء كَردي حياتها.شفاء قُتلت في انفجار، وذلك خلال القيام بعملها المتمثل بجمع المعلومات من أجل العالم أجمع، والمتعلقة بالحرب على تنظيم داعش في محيط الموصل. بالتأكيد شفاء كانت جريئة.لقد كان بإمكانها الجلوس في منزلها، أو البقاء في الأستوديو.لم يجرؤ أي شخص على القيام بهذا العمل الخطر، ولكن شفاء قامت بذلك العمل.لقد كانت تُعدُّ التقارير من جبهات القتال، وضَحَّت بحياتها. من السهل أن تكون صحفياً داخل الأستوديو، ومن السهل أيضاً أن تكون صحفياً تُجري لقاءاتٍ مع نجوم السينما، كما أن من السهل نشر آخر أخبار الموضة والأزياء، ولكن ليس من السهل أبداً أن تكون صحفياً وسط جبهات القتال.ليس سهلاً أن تكون في مواجهة الموت والمخاطر.تحمي نفسك من القنابل والرصاص، وتُنقذ نفسك من الرصاص، خصوصاً خلال الحرب على تنظيم داعش التي كانت تحتمل كافة أشكال المخاطر، مثل الخوف من الاختطاف على يد مسلحي داعش، وأن تعتقدَ دائماً بأن هذا اليوم هو آخر يومٍ في حياتك، أو آخر ساعة، أو آخر دقيقة. شفاء كانت تعلم جيداً بهذه المخاوف.وأنا أعلمُ بتلك المخاوف، وجميع الصحفيين في الخطوط الأمامية في حرب داعش يعلمون بتلك المخاوف. نشرت شفاء كَردي آخر تغريدةٍ على صفحتها بموقع "تويتر" في يوم 23 شباط/فبراير 2017، وكان ذلك قبل عامين من الآن، وكانت آخر ثلاث تغريدات لها حول أرنب مصاب كانت قد أنقذته في محيط الموصل. وبعد مرور ثلاثة أيام، خَيَّم الصمتُ على حسابها بموقع "تويتر"، لقد فقدت شفاء حياتها. ولكن شفاء ستبقى حيَّةً دائماً، حَيَّةً لعائلتها، ولأصدقائها، وللشعب الكوردي الذي لعب دوراً كبيراً في هزيمة تنظيم داعش. أتمنى من خلال هذه الجائزة، وعن طريق العمل والأخبار والتقارير، أن يبقى اسم شفاء كَردي حَيَّاً دائماً على مستوى العالم. شكراً. أرجو أن تسمحوا لي أن أقول شيئاً آخر.هناك مبلغ 15 ألف دولار سيُمنح مع هذه الجائزة، وخطتي هي أن يتم التبرع بكامل المبلغ، وأخصصُ وقتي لإيجاد عوائل وأهالي أولئك الذين سقطوا ضحايا لتنظيم داعش، وأن تستفيد منها المنظمات الخيرية. سأخبركم جميعاً لمن سأمنحُ هذا المبلغ من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وحسابي على موقع تويتر".وانطلقت مراسم منح جائزة شفاء كَردي العالمية السنوية، اليوم الإثنين، 25 شباط، 2019، في أربيل بحضور الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا أولاند.وتألفت لجنة جائزة شفاء كَردي العالمية من شخصيات متخصصة عملت في كبرى وسائل الإعلام العالمية، وتعمل من خلال عملية تقييم دقيقة على اختيار المرشحة للجائزة، وتتألف لجنة جائزة شفاء كَردي العالمية هذا العام من السادة:- روب باينون، الصحفي التلفزيوني الذي تولى إدارة الأخبار والبرامج في قنوات (BBC- Bloomberg-CNBC) التلفزيونية.- أدريان ويلز، مدير المجموعة الأوروبية لتبادل الأخبار والمعلومات (إينيكس) والمدير السابق للأخبار في شبكة (سكاي نيوز) البريطانية والخبير في مجال الاستراتيجيات الإعلامية.- جين عراف، كبيرة مراسلي إذاعة NPR الأمريكية والمسؤولة السابقة لمكتب CNN في بغداد.- جويس كرم، الأستاذة في جامعة جورج واشنطن.- آكو محمد، مدير عام شبكة رووداو الإعلامية.

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