2019/02/25 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إلى محادثات السلام اليمنية في يومها الأخير بعد أن تمخضت حتى الآن عن اتفاقات لفتح مطار صنعاء واستئناف صادرات النفط.

لكن المحادثات لم تتوصل بعد لاتفاق بشأن ميناء الحديدة الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر وهو شريان الحياة بالنسبة للملايين ويمثل أكثر نقطة شائكة في المحادثات إلى جانب الاتفاق على تشكيل هيئة انتقالية حاكمة.

ووصل جوتيريش في وقت متأخر، أمس الأربعاء، إلى السويد حيث تعقد المحادثات.

ومن المقرر أن يعلن هو ومبعوثه الخاص مارتن جريفيث نتائج المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة وهي الأولى منذ أكثر من عامين بالإضافة لتحديد موعد جولة جديدة من المشاورات.

وتلقى الجانبان “حزمة نهائية” من الاتفاقات من الأمم المتحدة بشأن وضع الحديدة ومطار صنعاء ودعم البنك المركزي بالإضافة إلى إطار سياسي.

وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إن الطرفين اتفقا على إعادة فتح مطار صنعاء مع توقف الرحلات الدولية في مطارين تحت سيطرة الحكومة في عدن وفي سيئون بالجنوب للتفتيش قبل الهبوط في العاصمة أو الإقلاع منها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جوتيريش يدعو للحفاظ على معاهدة القوى النووية متوسطة المدى) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جوتيريش يدعو للحفاظ على معاهدة القوى النووية متوسطة المدى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).