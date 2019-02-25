رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يتقدم باستقالته

2019/02/25 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصي الفواز، باستقالته من منصبه، اليوم الإثنين، لظروف خاصة.

جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، الذي عقد بالرياض،

اليوم الإثنين، وشهد أيضًا استقالة تركي الحقيل، ويزيد التويجري، من عضوية مجلس الإدارة، لـ”ارتباطاتهم العملية”.

كان قصي الفواز، قد تم تعينه رئيسا للاتحاد بالتزكية، مطلع أكتوبر 2018.

ومن المقرر أن يتولى نائب رئيس الاتحاد، لؤي السبيعي، مهام الرئيس، حتى انعقاد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد.

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