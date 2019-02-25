2019/02/25 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WTvdOVBWtss

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تعبئة الغاز تدعو للتعامل مع الوكلاء المعتمدين #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تعبئة الغاز تدعو للتعامل مع الوكلاء المعتمدين #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).