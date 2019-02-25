2019/02/25 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: محمود الهاشمي ان ضعف الشعور بالمسؤولية يجعل (البعض )من النواب يعلنون رغبتهم في بقاء القوات الاجنبية على ارض بلدهم، هذا “النكوص” بالشخصية مرده الى جملة من الامور لانريد ان نخوض بها لكها معلومة لدى اصحاب الفكر الوطني النير، حيث اننا نعلم ان طرد لغزاة عن ارض البلد مدعاة للفخر والاعتزاز وان القادة التاريخيين الذين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نأسف لمن ((يهتف)) لبقاء القوات الاجنبية على ارض العراق!! alansaar.

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