2019/02/25 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/خاص..كذب تحالف سائرون، اليوم الاثنين، مزاعم منظمة “هيومن رايتس ووتش” بشأن اعتقال عاملي إغاثة في محافظة نينوى وتوجيه لهم تهم مزيفة بالإرهاب.وقال النائب عن التحالف فيصل غايب العميري في تصريح لموقع / الأنصار/، أن “هذه المزاعم باطلة ولا أساس لها من الصحة، كما إنها تفتقد إلى المصداقية”.وأضاف أن “قواتنا الأمنية بمختلف صنوفها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سائرون يكذب مزاعم رايتس ووتش: القوات الأمنية معروفة في تعاملها الإنساني مع فرق الإغاثة alansaar.

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