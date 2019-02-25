2019/02/25 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت، اليوم الاثنين، توضيحاً بشان ما تداولته بعض وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي حول ذكر احصائيات غير صحيحة عن حالات العنف الاسري التي حدثت في المحافظة.وذكرت القيادة في بيان، ان "بعض وسائل الاعلام نشرت اخباراً بوجود (100) حالة قتل للنساء في محافظة كربلاء خلال العام الحالي و(782) حالة في عام 2018 وهذه اخبار عارية عن الصحة وغير دقيقة".

واضاف ان "قسم حماية الاسرة والطفل في قيادة شرطة كربلاء مختص بجرائم اعتداء الازواج على زوجاتهم او اطفالهم كذلك دعاوى السب والشتم والتهديد وحضانة الأطفال والحرمان او طلب الحضور الى بيت الطاعة والنهوة العشائرية ولا علاقة له بجرائم القتل".

واوضح ان "عدد حالات القتل للنساء هي حالة واحدة فقط سجلت كحالة عنف اسري وقد تم ذكرها في تصريح لاحدى وكالات الانباء بتاريخ ٢٢ /٢ /٢٠١٩ ، الا ان باقي وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي قامت بفبركة الاخبار ونشر إعداد القتل بالنسبة للنساء هي 100 حالة خلال عام 2019‏ في حين هي حالة اعتداء واحدة فقط أدت الى القتل".

واكد ان" ظاهرة العنف الاسري متواجدة في اغلب البلدان والمحافظات العراقية لكننا في محافظة كربلاء المقدسة نشهد انخفاض ملحوظ بهذه الظاهرة كوّن مدينتنا مدينة آمنه ومستقرة ومجتمعنا مجتمع محافظ على العادات والتقاليد والاعراف الاجتماعية".

واختتم " ندعو وسائل الاعلام الى توخي الدقة والحذر في نشر الاخبار الامنية وستقوم برفع دعوى قضائية ضد أي مؤسسة إعلامية تقوم بنشر احصائيات او معلومات غير صحيحة او اخبار مفبركة من شأنها الاخلال بالامن والسلم المجتمعي في محافظة كربلاء المقدسة".

يذكر أن بعض وسائل الإعلام نشرت أخبار تفيد بوجود حالات قتل للنساء يبلغ عددها 100 حالة لكنها في الحقيقة حالة واحدة فقط.انتهى/س

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء تصدر توضيحاً بشان نشر احصائيات كاذبة لجرائم العنف الاسري) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء تصدر توضيحاً بشان نشر احصائيات كاذبة لجرائم العنف الاسري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).