خبير أمني: أمريكا تعد لسيناريوهات متعددة لديمومة بقاءها في العراق

2019/02/25 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/خاص..أكد الخبير الأمني صباح العكيلي، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تعد سيناريوهات متعددة من ضمنها إعادة تسويق عصابات داعش الإجرامية أو إحياء الطائفية من جديد لديمومة بقاءها في العراق.وقال العكيلي في تصريح لموقع / الأنصار/، أن “القوات الأمريكية تدعم وتجهز بعض العشائر السنية بذريعة تشكيل حشد سني قبال الحشد الشعبي، وبالتالي ستكون هناك […]

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