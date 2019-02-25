رئيسة مؤسسة الشهداء تطالب محافظ كربلاء بتخصيص قطع أراضٍ لذوي الشهداء

2019/02/25 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقت رئيسة مؤسسة الشهداء السيدة ناجحة عبد الأمير الشمري اليوم الاثنين, بمحافظ كربلاء عقيل الطريحي, وبحضور أعضاء مجلس المحافظة .وقدمت رئيسة المؤسسة شرحاً مفصلاً عن

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