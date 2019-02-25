صالح يبحث مع نظيره الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدين

2019/02/25 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين.وذكرت الرئاسة في بيان مقتضب تلقت "العهد

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