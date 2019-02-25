خبير عسكري استراتيجي: واشنطن في حالة انحسار وأساليبها لم تعد مجدية

2019/02/25 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تندرج ممارسات واشنطن إزاء فنزويلا في إطار أطماع الولايات المتحدة في ثروات هذا البلد وتعكس نوايا ومخططات واضحة للهيمنة على كاراكاس.

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