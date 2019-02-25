2019/02/25 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتمحور حلقة برنامج اليوم حول: قيادي في "حزب الله" يستعرض مواقف الحزب؛ لافروف يتهم ترامب بمحاولات فرض "ناتو عربي" مصطنع؛ سيناتور أمريكي يهدد الرئيس الفنزويلي؛ المخابرات العراقية تفضح التعاون الأمريكي مع "داعش"؛ رامي مالك يفوز بجائزة أفضل ممثل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لافروف يتهم ترامب بمحاولات فرض "ناتو عربي" مصطنع) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لافروف يتهم ترامب بمحاولات فرض "ناتو عربي" مصطنع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).