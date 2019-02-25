بيلاروسيا تسلم القوات المسلحة الصربية 4 طائرات من طراز

2019/02/25 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلمت جمهورية بيلاروس (بيلاروسيا) اليوم الاثنين، القوات المسلحة الصربية، 4 طائرات من طراز "ميغ-29" وذلك في إطار تقديم المساعدة العسكرية التقنية.

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