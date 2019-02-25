هنية: نُجري اتصالات لوقف إجرام الاحتلال بحق الأسرى

2019/02/25 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن حركته تتابع ما يحدث في السجون باهتمام بالغ، وعلى تواصل دائم مع الهيئة القيادية العليا للحركة الأسيرة، لمواكبة مجريات هذه الحملة، خاصة ما حدث مؤخرا في سجن النقب.

وقال هنية في بيان، الإثنين: “نُجري اتصالات مع الأطراف ذات العلاقة والتي من شأنها تشكيل ضغط على الاحتلال لوقف هذا الإجرام المنظم بحق الأسرى الأبطال”.

وأضاف هنية: “نثمّن تضحيات أسرانا الأبطال، الذين أثبتوا أنهم بتضحياتهم لن يسمحوا للاحتلال فرض معادلات جديدة أو إسقاط غطرسته عليهم، مؤكدين أنهم أكبر عزمًا، وأقوى إرادة من سجّانيهم”.

ودعا كافة مكونات الشعب الفلسطيني إلى التحرك الشامل من أجل دعم الأسرى البواسل، وحشد أكبر حركة إسناد لهم لمواجهة الجرائم المتتالية بحقهم.

كما دعا المؤسسات الحقوقية والدولية ذات الصلة، إلى ممارسة دورها في كشف جرائم الاحتلال وإجراءاته العنصرية ضد الأسرى والعمل على وقفها ومعاقبة مرتكبيها.

وشدد هنية على أنه رغم قسوة الحملة، إلا أن الاحتلال لن ينجح من خلال هذه الانتهاكات في كسر عزيمة الأسرى وإضعاف إرادتهم، بل تزيدهم إصرارًا وتصميمًا على الصمود والتحدي حتى التحرير.

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