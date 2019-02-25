الحرم الإبراهيمي... قصة مذبحة في رحاب الأنبياء

2019/02/25 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل ربع قرن من اليوم، شهدت الأراضي الفلسطينية، وبالتحديد مدينة الخليل، مذبحة إرهابية، راح ضحيتها عشرات المصلين المسلمين داخل مسجد "الحرم الإبراهيمي"، أو ما يطلق عليه اليهود "كهف البطاركة" أو "مغارة المكفيلة".

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