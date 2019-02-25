قمة شرم الشيخ... ما تأثيرها على التعاون العربي الأوروبي المشترك

2019/02/25 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي للاتفاق على "مقاربة شاملة" لمكافحة الإرهاب، وذلك خلال فعاليات القمة العربية الأوروبية الأولى التي تقام على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بمشاركة 50 دولة عربية وأوروبية استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية.

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