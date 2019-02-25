مشعان الجبوري لـ”ناس”: هذه علاقة “أبو مازن” بإقالة رئيس مجلس صلاح الدين

2019/02/25 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وصلت حمى الصراع السياسي داخل مجالس المحافظات إلى صلاح الدين، إذ أقال مجلسها اليوم الاثنين، رئيس المجلس أحمد الكريم الجبوري، فيما قال محللون سياسيون ومعنيّون إن هذا الحراك يأتي بالتزامن مع وصول الموازنة المالية للمحافظة. وصوت مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، على إقالة رئيسه أحمد الكريم وتكليف عداي ذنون بتسلم المنصب […]

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