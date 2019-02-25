2019/02/25 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك فنان "الستاند أب كوميدي"، من أصول كورية جنوبية لبنانية، ونهو تشونغ، صورة تجمعه بالأميرة ريما بنت بندر.

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