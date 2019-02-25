بالصور... أسوأ فساتين حفل أوسكار 2019

2019/02/25 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد حفل توزيع جوائز الأوسكار مناسبة للتباري بين الفنانات والفنانين المشاركين في لفت انتباه الجمهور الواسع باستعراض الأزياء الراقية التي يرتدونها، والمصممة عادة من كبريات دور الأزياء العالمية.

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