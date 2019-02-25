هولاند لبارزاني: شعب كوردستان ينتظر مستقبلاً زاهراً ويجب حماية كورد سوريا

2019/02/25 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الاثنين في صلاح الدين، فرانسوا هولاند رئيس فرنسا السابق والوفد المرافق له .

في بداية اللقاء رحب بارزاني بحفاوة بهولاند، ووصفه بالصديق العظيم لشعب كوردستان الذي زار كوردستان في الأيام الصعبة والعصيبة خلال الحرب مع الإرهاب، تلك الزيارة التي زادت الأمل لدى شعب كوردستان.



كما أعلن بارزاني أن شعب كوردستان لا ينسى موقف الرئيس الفرنسي السابق ويعتبر نفسه مديناً له.

كما قدم بارزاني شكره للحكومة الفرنسية والشعب الفرنسي، الذي ساند شعب كوردستان على الدوام وظل صديقاً عظيماً له، واصفاً ذلك الشعب بصاحب والمبادىء وتلك الصداقة بالمفخرة.

وفي ذات الإجتماع، عبر هولاند عن تقديره لبسالة وشجاعة وتضحيات شعب كوردستان والبيشمركة في الحرب ضد داعش، وأعرب عن سروره تجاه المرحلة الجديدة الحالية في كوردستان، حيث إندحار داعش وإجراء الإنتخابات وسير العملية الديمقراطية القوية والمستمرة، معلناً أن شعب كوردستان ينتظر مستقبلاً زاهراً ومتقدماً.

من جانبه قدم هولاند شكره لبارزاني وشعب كوردستان لإيوائهم النازحين والمهجرين ومساعدة المكونات المسيحية والإيزدية.



وجدد ثبات الموقف الفرنسي تجاه شعب كوردستان ودعمه ومساندته، مؤكداً عدم تغييرها مع تغيير الوجوه السياسية.

وفي محور آخر من الإجتماع، تم تسليط الضوء على مخاطر وتهديات الإرهاب والتطرف على الأمن الدولي، وكذلك سبل منع تجدد ظهور الإرهاب والحرب الأيديولوجية.



كما تم تداول أوضاع المسيحيين والأيزيديين في كوردستان، وأوضاع النازحين وضمان الأمن وتقديم الخدمات في المناطق المحررة.

أما الأوضاع في سوريا ومستقبل الشعب الكوردي في ذلك البلد وآخر المتغيرات، فقد شكلت محاور آخرى في اللقاء، وأكد الجانبان على ضرورة حماية الشعب الكوردي في سوريا ومنع نزوحهم أو إلحاق المزيد من الأذى بهم.

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