بارزاني يدعو روسيا الى دور في منع الحاق الاذى بالشعب الكوردي في سوريا

2019/02/25 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني يوم الاثنين روسيا الى تأدية دورها في عدم الحاق الاذى بالشعب الكوردي في سوريا.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في صلاح الدين، مكسيم مكسيموف السفير الروسي في العراق والوفد المرافق .

وذكر بيان صادر عن مكتب بارزاني انه تم خلال اللقاء تبادل الآراء حيال الأوضاع السياسية، وآخر المستجدات في المنطقة وسوريا.

واضاف البيان ان السفير الروسي استعرض سياسة وإستراتيجية بلاده حول آخر المتغيرات في سوريا والدور الكوردي ومستقبل سوريا لبارزاني.

وحول ذات الموضوع عبر بارزاني عن قلقه ووجهات نظره تجاه مستقبل الشعب الكوردي في سوريا، كما استعرض سبل حل المشكلات.

ودعا بارزاني الى دور روسي فعال في منع إلحاق الأذى بالشعب الكوردي في سوريا وإنهائها.



كما إتفق الجانبان على إستمرار التواصل والتشاور بينهما.

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