مخزونات الجملة الأمريكية ترتفع 1% خلال ديسمبر

2019/02/25 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت مخزونات الجملة بالولايات المتحدة بالقراءة النهائية خلال شهر ديسمبر الماضي، لتتجاوز توقعات المحللين.





وأوضحت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الإثنين، أن مخزونات الجملة سجلت نمواً 1.1% في ديسمبر الماضي، مقابل زيادة 0.4% في نوفمبر السابق له بعد التعديل بالرفع.





وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مخزونات الجملة الأمريكية سوف تنمو بنحو 0.3% خلال ديسمبر الماضي.





أما على أساس سنوي، فزادت مخزونات الجملة الأمريكية بنسبة 7.3% في ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.





فيما سجل معدل المخزونات إلى المبيعات 1.33 مرة في ديسمبر، مقابل 1.25 خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وبحلول الساعة 3:05 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 96.458.





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