الكعبي يشدد على ضرورة الاسراع في إنقاذ الواقع الرياضي والعبيدي يثمن مبادرته

2019/02/25 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، على ضرورة إنقاذ واقع الرياضة العراقية والوقوف على اسباب الإخفاقات ومكامن الخلل التي رافقت المشاركات العراقية في الفعاليات والانشطة والبطولات العربية والاسيوية والدولية، داعيا الى وضع خطة ستراتيجية متكاملة من شأنها اعادة إنعاش وتصحيح الواقع الرياضي بالكامل .

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