2019/02/25 | 18:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {البصرة:الفرات نيوز} لقي 4 من مقاتلي الحشد الشعبي في المحافظة ، اليوم الاثنين، مصرعهم اثر حادث مروري في محافظة ميسان.
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وقال مسؤول إعلام مكتب هيأة الحشد الشعبي بالبصرة عبد الهادي الموسوي في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، إن" المقاتلين منتسبين في مديرية مدفعية الحشد الشعبي وهم كل من {علاء محسن ، وحسين ناجي، ومحمد قاسم، وناظم رزاق}، وتعرضوا إلى حادث سير أثناء عودتهم من الواجب في منطقة علي الغربي".انتهىبواسطة: معتز الحبيب
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع 4 بصريين من الحشد الشعبي في ميسان) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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