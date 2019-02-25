مصرع 4 بصريين من الحشد الشعبي في ميسان

2019/02/25 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة:الفرات نيوز} لقي 4 من مقاتلي الحشد الشعبي في المحافظة ، اليوم الاثنين، مصرعهم اثر حادث مروري في محافظة ميسان.

وقال مسؤول إعلام مكتب هيأة الحشد الشعبي بالبصرة عبد الهادي الموسوي في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، إن" المقاتلين منتسبين في مديرية مدفعية الحشد الشعبي وهم كل من {علاء محسن ، وحسين ناجي، ومحمد قاسم، وناظم رزاق}، وتعرضوا إلى حادث سير أثناء عودتهم من الواجب في منطقة علي الغربي".انتهىبواسطة: معتز الحبيب

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