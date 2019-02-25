بالصور .. القوة الجوية يصل البصرة لملاقاة نفط الجنوب في ختام المرحلة الاولى

2019/02/25 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وفد نادي القوة الجوية لكرة القدم مساء اليوم الاثنين إلى محافظة

البصرة وذلك لخوض مباراة نفط الجنوب يوم غد الثلاثاء صمن مباريات

الجولة التاسعة عشر والتي ستقام على ملعب الفيحاء بتمام الساعة

الثانية والنصف ظهراً.وتخلف عن الوفد كل من اللاعبين احمد عبد الرضا وإبراهيم بايش بسبب

الاصابة التي لحقت بهم خلال الوحدات التدريبية، بينما يعاني اللاعب

مصطفى محمد معن من وعكة صحية ، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة محمد علي

عبود بسبب شعوره بالألم في العضلة الخلفية.وسيخوض لاعبي الصقور وحدة تدريبية اخيرة على ملاعب المدينة الرياضية

في البصرة، قبل لقاء الغد.ويطمح القوة الجوية للعودة بالنقاط الكاملة من أرض البصرة ومواصلة سكة

الانتصارات، لتشديد الخناق على المتصدر الشرطة في سباق الصدارة لدوري

الكرة الممتاز

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