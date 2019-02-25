2019/02/25 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..نفذت وحدات من الجيش السوري ،الاثنين، عمليات مركزة على محاور تحرك مجموعات إرهابية حاولت الاعتداء والتسلل باتجاه النقاط العسكرية المتمركزة في ريف حماة الشمالي.وقال مصدر عسكري إن “وحدة من الجيش المرابطة في تل بزام أقصى شمال ريف حماة ردت برمايات دقيقة على مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة حاولت التسلل من محور بلدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش السوري ينفذ عمليات مركزة على محاور الإرهابيين في ريف حماة alansaar.

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